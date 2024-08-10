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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında Edirne'nin Merkez ilçesi Kemal Mahallesi'ndeki taşınmazlar ve üzerindeki muhdesat Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı İstasyon Binalarının İnşaası, Kapıkule Gar Tevsiatı ile Gümrüklü Alan Yenileme İşleri, EST ve Güvenlik Sistemlerinin Tesisi, Çorlu Dere Islahı ve Etkileşimli Demiryolu Hattının Dere Islahına Uygun Yapılması Yapım İşi" dolayısıyla Edirne'nin Merkez ilçesi Kemal Mahallesi'ndeki taşınmazlar ve üzerindeki muhdesat TCDD Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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