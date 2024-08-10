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Ukrayna ordusu Kursk'e girdi savaşın seyri değişti Putin'den Wagner talimatı

Ukrayna ordusu Kursk'e girdi savaşın seyri değişti Putin'den Wagner talimatı

Ukrayna, Rusya'nın Kursk şehrine girerek savaşın seyrini değiştirdi. Hazırlıksız yakalanan Rusya, Afrika'da bulunan Wagner paralı askerlerini yardıma çağırdı.

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Ukrayna, Rusya'nın güney bölgesinde yer alan Kursk şehrine girerek Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir cephe açtı. Moskova yönetimi, büyük çoğunluğu Afrika'da bulunan Wagner savaşçılarını cepheye çağırmak zorunda kaldı.

Rusya karşısında gücünü tüketmiş izlenimi veren Ukrayna, Kursk bölgesine kapsamlı bir kara harekâtı düzenleyerek Moskova'yı hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 1500 asker, çok sayıda zırhlı araç ve hava savunma sistemleriyle Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu, sınırda 45 km uzunluğunda bir hatta 10 km kadar içeri girmeyi başardı. Bu, savaşın başından bu yana Kiev'in en derin sınır ötesi operasyonu oldu.

KURSK'A SALDIRI RUSYA'YI ZORLUYOR

Rusya, Donbas cephesindeki vurucu kuvvetlerini Kursk'a kaydırmak yerine, Afrika'daki Wagner paralı askerlerini yardıma çağırdı. Rusya, ilerlemeyi durdurmak için yoğun topçu ateşi, füze, uçak ve helikopterleri kullanıyor.

Ukrayna, Kursk kentindeki Sunca kasabasının yarısını ele geçirdi. Sunca kasabası, Rus Gazprom şirketinin Batı'ya doğalgaz pompaladığı istasyonun bulunduğu yer. Ukrayna'nın başlattığı bu saldırı, Moskova'nın geçtiğimiz bahar aylarında Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv üzerine yürümesine misilleme olarak değerlendirildi. Üstelik Ukrayna birlikleri, vur-kaç taktiği yerine Rusya içlerinde kalıcı mevziler kurarak tampon bölge oluşturmaya başladı.

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