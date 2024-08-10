Cilo fest heyecanı erken başladı! İşte İlk görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarın Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '6.Cilo Fest'e vatandaşlar bir gün önceden festival alana akın etti.

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Yüksekova İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri bu sene 6’ıncısı düzenlenen Cilo Fest festivaline ev sahipliği yapacak.

Rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinlikler ve Aydilge ile Buray konseri misafirlere verilecek.

Festival tarihi 10 - 11 Ağustos olarak belirlenirken Türkiye'dan ve dünyadan bir çok doğa sever festivalden birgün önce festival alanında çadırlarını kurdu.

Doğa severler gece boyunca halay çekerek hem eğlendi,

hem bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.