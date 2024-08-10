Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki TFF'ye çağrı

Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla yendi. Maçın ardından Fenerbahçeli yöneticiler hakeme tepki gösterdi ve TFF Başkanı'na seslendiler.

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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi. Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray'da Köhn'ün pozisyonuyla ilgili tepki gösterdi.

'İLK MAÇ İLK İMTİHAN'

Belgü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hacıosmanoğlu VAR hakemi hata yapamaz, gerekeni cezayı ben vereceğim demişti merakla bu bariz kırmızı kartı görmezden gelen hakeme ne ceza verilecek? Hep beraber takipçisi olacağız! İlk maç, ilk imtihan!"

'DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR'

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise şunları söyledi:

"Türk hakemliğinin kalitesi her sezon bir öncekinden daha kötüye gidiyor. Hakemlerimizin hatalı kararları artık kabullenilmiş bir yazgıya dönüştü. VAR ise tamamen teknolojiye dayalı bir uygulama. VAR da hakem bir pozisyonu defalarca ve farklı açılardan izliyor. Bir VAR hakemi buna rağmen gördüğünden farklı bir karar veriyorsa bu bambaşka bir şey. VAR da yapılan yanlış bir yorumun hata ile izahı mümkün değil. VAR konusunda TFF hiç gecikmeden tedbir almalıdır. Aksi takdirde futbolumuzun kaosa sürükleneceği tartışmasız bir gerçektir. Türk futboluna adalet getirmeyi vaad edenlerin üzerlerine düşen sorumluluğa uygun davranmasından başka bir çözüm yolu yoktur."