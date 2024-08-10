Instagram krizinde son durum! Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram 1 haftayı aşkın bir süredir kapalı. Herkes ne zaman açılacağını merak ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu krizdeki son durumu anlattı. Bakan Instagram'ın açılmasıyla ilgili 'Son düzlükteyiz' ifadesini kullandı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'a erişim engeli getirdi. Günlerdir süren erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmelerin anlık olarak devam ettiğini ve çok ciddi aşama katedildiğini belirterek "Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı, Instagram'a erişimi engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı, Filistin ve İsmail Haniye'ye yönelik suikast sonrası yapılan paylaşımlar nedeniyle bu kararı aldı. Birçok kullanıcı Instagram'ın engellenmesine tepki gösterdi. Günlerdir süren erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmelerin anlık olarak devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, çok ciddi aşama katedildiğini belirterek "Son düzlükteyiz." dedi.