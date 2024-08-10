Borsa İstanbul'da sert kayıp

Bu hafta en kötü performansı Borsa İstanbul gösterdi; BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,4 değer kaybetti.

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Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, yatırımcılara kaybettirirken, altın ve döviz kurları yükseliş trendi gösterdi. BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlediği haftayı yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, haftalık bazda yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya yükselirken, cumhuriyet altını yüzde 1,11 artarak 17 bin 310 liradan satıldı. Çeyrek altın ise 4 bin 345 lira ile haftayı kapattı, bu da geçen hafta sonuna göre fiyatında yaklaşık yüzde 1,28'lik bir artış anlamına geliyor.

Döviz piyasasında da yükselişler dikkat çekti. ABD doları, yüzde 1,03 artışla 33,5360 liraya yükselirken, Euro/TL kuru yüzde 1,15 artarak 36,6370 lira seviyesine çıktı. Döviz kurlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için döviz piyasasını cazip hale getirdi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 ve emeklilik fonları yüzde 2,02 oranında değer kaybı yaşadı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategorinin ise yüzde 0,95 artışla "Para Piyasası" fonları olduğu görüldü.