Efkan Ala doğruladı: 14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni isimler geliyor

Ak Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin konuşan Genel Başkanvekili Efkan Ala, partiye kalımların olacağı yönündeki iddiaları doğruladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

AK Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamada bulunan Ala, kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildirerek "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler" diye konuştu.

Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" dedi.