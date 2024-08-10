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İsrailli Bakan Katz'dan skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı

İsrailli Bakan Katz'dan skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu kez de Erdoğan ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı photoshopla yan yana getirdi. İki ismi bir araya gelmiş gibi paylaşan Katz, skandal sözler sarf etti

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Gazze'de katliam yapan İsrail, zulme devam ederken bir yandan da İsrailli bakanlar ise skandal açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yine tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Katz, Erdoğan'ı photoshopla Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’la yan yana getirip o görsel X'te yayınladı. Paylaşımına ise “Erdoğan’ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinvar. Türk milleti sizden utanıyor!” dedi.

İmamoğlu, Yavaş ve CHP4yi etiketlemişti

Türkiye'yi içeride karıştırmak isteyen Katz daha önce de Erdoğan'ı hedef aldığı bir paylaşımda İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’yi etiketleyerek “Her şey çok güzel olacak” demişti.

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