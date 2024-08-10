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Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 790'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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