BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  GÜNCEL

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli İHA Aksungur'dan büyük başarı! 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi! 520 saat uçtu!
Milli İHA Aksungur'dan büyük başarı! 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi! 520 saat uçtu!
İsrail'e destek için Kıbrıs'ta askeri varlığını artıran ABD'ye muhalefetten protesto
İsrail'e destek için Kıbrıs'ta askeri varlığını artıran ABD'ye muhalefetten protesto
Paris'te İBB'nin 249 bin euro kira ödemesine gelen eleştirilere İmamoğlu'ndan açıklama
Paris'te İBB'nin 249 bin euro kira ödemesine gelen eleştirilere İmamoğlu'ndan açıklama
İsrailli Bakan Katz'dan skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı
İsrailli Bakan Katz'dan skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı
Gazze'deki hükümet: İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı
Gazze'deki hükümet: İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı
Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a yükseldi
Kurtulmuş: Anafartalar Zaferi tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri
Kurtulmuş: Anafartalar Zaferi tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri
FETÖ'nün 'abla' sorumlusu metroda yakalandı
FETÖ'nün 'abla' sorumlusu metroda yakalandı
Suriye'de PKK'ya ağır darbe! MSB'den açıklama
Suriye'de PKK'ya ağır darbe! MSB'den açıklama
Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu
Efkan Ala doğruladı: 14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni isimler geliyor
Efkan Ala doğruladı: 14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni isimler geliyor
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı