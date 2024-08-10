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Ethereum'da 12 saniyede 25 milyon dolar buhar oldu

Ethereum'da 12 saniyede 25 milyon dolar buhar oldu

Bitcoin ve Ethereum, merkezi bir sunucu yerine tüm bilgisayar ağlarına aktarılan işlemler sırasında ABD'nin en yetkin üniversitelerinde eğitim alan iki kardeş tarafından kullanıcıların verileri ele geçirilerek milyon dolarlık kripto paraların saniyeler içinde hesaplarına aktarıldığı olayla gündeme geldi.

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İnsanlar artık ihtiyaçlarını dijital platformlar aracılığıyla karşılıyor. Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin ve Ethereum, yatırım için tercih ediliyor. Son zamanlarda Ethereum platformundaki olaylar ise tartışmalara sebep oldu.

ABD'li iki kardeş, MIT eğitimi görmüş Anton ve James, Ethereum'u hızlıca dolandırarak büyük bir soygun gerçekleştirdi ve insanları şaşkına çevirdi.

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Pepaire-Bueno adlı iki kardeş, kripto para dünyasının güvenilirliğini temelden sarstı.

İnsanların para değerlerini kolay bir şekilde arttırabildiği platformlardan biri olan Ethereum'u eğitimleri sırasında edindikleri özel beceriler ve kripto para ticaretindeki uzmanlıkları sayesinde manipüle eden iki kardeş 12 saniye içerisinde 25 milyon doları kendi hesaplarına aktardı. 

Söz konusu belgeleri manipüle ederek işlem doğrulama sürecine müdahale eden iki kardeşin dolandırıcılık planı, teknoloji dünyasında tarihe geçti. İşlemleri sırasında oldukça stratejik ilerleyen ikili kimliklerini gizlemek için sahte şirketler kurarak farklı özel kripto para adresleri ve yabancı kripto para borsalarını kullandı.

Tüm bunlara rağmen kısa süre içerisinde yakalanan iki kardeş  elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. 

Gerçekleştirilen soygunun türünün şu ana kadarki ilk örneği olduğunu dile getiren ABD Adalet Bakanlığı, savcının yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. Savcı vekili Lisa Monaco; "Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, sofistike bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı." şeklinde konuştu.

Soruşturma sürecinde çaldıkları parayı geri vermeyi reddeden kardeşler, kara para aklama yoluna giderek parayı gizlemeye çalıştı. Davaya bakan müfettişlerin ise suç olayını 'The Exploit (Sömürü aynı zamanda üstün başarı)' şeklinde adlandırdığı öğrenildi. 

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