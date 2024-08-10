Instagram'ın ardından META harekete geçti

Instagram'ın Türkiye'de kapatılmasının ardından META, özel algoritma değişikliğiyle Facebook ve Whatsapp'a da etki etmeyi planlıyor.

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Katalog suçlar ve terör propagandası nedeniyle Türkiye’de erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram, algoritmasını Türkiye için yeniden düzenleyecek.

Pazartesi günü gerçekleşen toplantı sonrası elde edilen bilgilere göre, Bilişim Teknolojileri Kurumu, (BTK) META yetkililerinden Atlantik bölgesinde geçerli olan algoritmanın, Türkiye özelinde değiştirilmesini istedi. Buna göre, META’ya bağlı Facebook ve Whatsapp’ta yeni algoritmaya uyumlu çalışacak.

ÜÇÜNE DE ETKİ EDECEK

Mutabakata varılan hususlarda alınacak tedbirler, META şirketleri olan Instagram ile birlikte Facebook ve Whatsapp için de geçerli olacak. Bilişim uzmanlarından elde edilen bilgiye göre, üç şirketin de güvenlik ve gizlilik politikaları aynı temele dayanıyor.

Facebook grupları ve Whatsapp bilgilendirme kanalları da Türkiye’nin talebiyle ülke konumunda erişime engellenebilecek. Mahkeme kararı olan hesaplar için Türkiye'de ilgili içerik için süre tanınacak.

TALEPLERE ILIMLI BAKIYOR

BTK’nın kararı ile çocuk istismarı, terör suçları, devlet yetkilileri aleyhine işlenen suçlar ve yasa dışı bahis gibi katalog suçlar kapsamında giren içeriklerin internet ortamında erişiminin durdurulması mümkün. Buna ilişkin alınan önlemlerde sosyal medya platformları algoritmaları ile öncü tedbirler alması önemli bir sorumluluk gerektiriyor.

Ancak META’nın merkezinin yer aldığı ABD yasalarına uyması gerektiğinden, hizmet verdiği diğer ülkelerin iç hukuk normlarına uyması zorlaşıyor. Bu sebeple de Türkiye gibi önemli pazarlardan uzak olmak istemeyen şirket temsilcileri, Türkiye’nin taleplerine ılımlı baktığı öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

BTK’ya göre de platforma yönelik erişimin tümden engellenmemesi için bu gerekliliklerin yerine getirilmesi elzem bir durum. BTK, yetki alanındaki gerekçelerden herhangi biri ile ilgili aldığı yayın durdurma kararını, ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor.

Kurum, öncelikle söz konusu içeriğin yayından kaldırılması ile ilgili kullanıcıya bildirimde bulunuyor. Eğer platform suç teşkil eden bir karar aldıysa soruşturma makamları devreye giriyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK