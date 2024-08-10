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Amir Hadziahmetovic, Rizespor'a transfer oldu!

Amir Hadziahmetovic, Rizespor'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-Beyazlılar da transferi duyurdu.

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Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in Çaykur Rizespor’a kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic’i Çaykur Rizespor’a kiraladı. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 40 resmi maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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