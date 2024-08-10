Brezilya'ya yenilen Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda 4. oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Alınan bu skorla milliler, olimpiyatları 4. olarak noktaladı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda voleybol müsabakalarının heyecanı yaşandı.

Ze Roberto Guimares’in çalıştırdığı Brezilya ile Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı Filenin Sultanları, bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.

South Paris Arena 1’de oynanan müsabakada kazanan 3-1’lik skorla Brezilya oldu. Bu sonuçla milliler, organizasyonu 4. olarak tamamladı.

BREZİLYA, BRONZ MADALYA KAZANDI

Mücadelenin ilk seti 25-21, ikinci seti ise 27-25 Brezilya üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü seti 22-25 kazanan Milliler durumu 2-1'e getirdi. Son seti 25-15'lik skorla alan Brezilya 3-1 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İLK KEZ YARI FİNALDE MÜCADELE ETTİK

Milliler, Paris 2024'te Hollanda, Dominik ve İtalya'nın da bulunduğu C Grubu'nu ikinci bitirerek çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde İtalya'ya yenilerek üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etmişti.