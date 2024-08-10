BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  SPOR

Brezilya'ya yenilen Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda 4. oldu

Brezilya'ya yenilen Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda 4. oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Alınan bu skorla milliler, olimpiyatları 4. olarak noktaladı.

Abone ol

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda voleybol müsabakalarının heyecanı yaşandı.

Ze Roberto Guimares’in çalıştırdığı Brezilya ile Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı Filenin Sultanları, bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.

South Paris Arena 1’de oynanan müsabakada kazanan 3-1’lik skorla Brezilya oldu. Bu sonuçla milliler, organizasyonu 4. olarak tamamladı.

BREZİLYA, BRONZ MADALYA KAZANDI

Mücadelenin ilk seti 25-21, ikinci seti ise 27-25 Brezilya üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü seti 22-25 kazanan Milliler durumu 2-1'e getirdi. Son seti 25-15'lik skorla alan Brezilya 3-1 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İLK KEZ YARI FİNALDE MÜCADELE ETTİK

Milliler, Paris 2024'te Hollanda, Dominik ve İtalya'nın da bulunduğu C Grubu'nu ikinci bitirerek çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde İtalya'ya yenilerek üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Instagram erişime açıldı! Bakan Uraloğlu kullanıcılara müjdeyi verdi
Instagram erişime açıldı! Bakan Uraloğlu kullanıcılara müjdeyi verdi
Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldü
Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldü
Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'deki okul katliamını kınadı
Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'deki okul katliamını kınadı
İstanbul'da çocuklara sen bak kavgasında eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da çocuklara sen bak kavgasında eşini sokak ortasında öldürdü
Amir Hadziahmetovic, Rizespor'a transfer oldu!
Amir Hadziahmetovic, Rizespor'a transfer oldu!
Ethereum'da 12 saniyede 25 milyon dolar buhar oldu
Ethereum'da 12 saniyede 25 milyon dolar buhar oldu
Instagram'ın ardından META harekete geçti
Instagram'ın ardından META harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı
Milli İHA Aksungur'dan büyük başarı! 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi! 520 saat uçtu!
Milli İHA Aksungur'dan büyük başarı! 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi! 520 saat uçtu!