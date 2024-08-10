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Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldü

Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldü

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da fidye için kaçırılması üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

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