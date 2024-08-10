Instagram erişime açıldı! Bakan Uraloğlu kullanıcılara müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımında bulunmuştu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklama ile Instagram'ın açılacağı müjdesini verdi.

Abone ol

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişim engeli kararı aldığı Instagram'la ilgili kritik bir gelişme yaşandı. 8 gündür süren yasağın ardından bugün yapılan görüşmeler netice getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabı üzerinden birazdan bir açıklama yapacağını belirten bir gönderi paylaştı. Ardından beklenen haberi Bakan Uraoğulu, X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında verdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Erişim engelini kaldıracağız

''Instagram sosyal medya platformu ile müzakere edilen hususlarda anlaşmaya varıldığını ifade eden Bakan Uraloğulu, hesapların artık uyarı yapılmadan kapatılmayacağını ve terör konusunda etkin bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.''

İŞTE MADDE MADDE DETAYLAR

Instagram'ın Türkiye'nin şartları kabul ettiği anlaşmadan madde madde detaylar ise şu şekilde:

- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.

- Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.

- Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.

- Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.

- Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.

- Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.