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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Ooswterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

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