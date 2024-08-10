Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.Abone ol
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor (CANLI SKOR)
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Ooswterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi