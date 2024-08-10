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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı yenerek bronz madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tekvando müsabakalarıyla devam etti.

Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

BRONZ KAZANDI

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

8. MADALYA NAFİA'DAN

Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

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