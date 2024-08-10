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Semih Yalçın, Halk TV'ye tepki gösterdi: Sicilli MHP düşmanı...

Semih Yalçın, Halk TV'ye tepki gösterdi: Sicilli MHP düşmanı...

MHP genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, Halk TV'deki programda moderatörlük yapan Bengü Şap Babaeker'i fitne çıkarmaya çalışmakla suçlayarak çok sert tepki gösterdi.

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Semih Yalçın, iktidara yönelik eleştirilerin bolca yapıldığı programda CHP'nin DEM Parti'ye yakınlaşmak için yaptığı hamlelerin hiç tartışılmamasına tepki gösterdi. İşte Semih Yalçın'ın konuya ilişkin yapmış olduğu o paylaşım;

Halk TV de sicilli MHP düşmanı sözüm ona moderatör Bengü Şap Babaeker, fitne çıkarmaya devam ediyor. Hala parlamenter sistemden bahsediyor ve iktidarın geriye dönüşmesi gerektiğinden ve bitişinden dem vuruyor. CHP’nin halipürmelalinden hiç bahsetmiyor.

PKK tarafından kullanıldığını sağır sultan bile biliyor

Özgür Özel, partisinin Eylül’deki tüzük ve program kurultayına işaret ederek CHP’nin ambleminde devletçiliği temsil eden ortadaki oku yeşil ve mora boyatacaklarını söylemiş. Bu renklerin bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını sağır sultan bile biliyor.

Hatta yüreği yetiyorsa Kürdistan haritası koysun

Sayın Babaeker bunu neden tartışmıyorsunuz. Oldu olacak CHP, altı okun halkçılık ilkesini temsil eden okun yerine de orak çekiçli bir amblem yerleştirsin. Hatta yüreği yetiyorsa bir de altına bölücü hainlere nazire olarak sözde Kürdistan haritası koysun. Yahu, Türkiye’yi bölüp mideye indirmek isteyen bir terör canavarına kümesi açmak için bu kadar dolambaçlı yollara sapmaya ne lüzum var! CHP’yi Dem Parti’ye eklemlemek için amblem boyama bahanesine sığınacaklarına, Eylül’deki tüzük ve program kurultayında karar alarak topluca PKK’nın siyasi uzantısına iltihak etsinler, olsun bitsin! Sayın Babaeker’de şahitlik etsin ve alkışlasın.

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