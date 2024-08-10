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Instagram açılır açılmaz yaptığı Haniye paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Instagram açılır açılmaz yaptığı Haniye paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Instagram 2 Ağustos'ta kapatıldı ancak bu akşam 21:30'da tekrar açıldı. İletişim Başkanı'nın Haniye paylaşımı büyük ilgi gördü.

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META şirketi Türkiye Cumhuriyeti’nin şartlarını kabul etti. Instagram, 21:30 itibarıyla erişime açıldı. 

Instagram’ın açılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram hesabından Hamas'ın İran'da şehit edilen lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yazdı;

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye’yi rahmet ve minnetle anıyorum.
 
Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

KULLANICILARDAN BOMBA YORUM: ‘HADİ SIKIYORSA KALDIRSINLAR’

Altun'un paylaşımına, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Altun'un paylaşımına, "Hadi sıkıyorsa kaldırsınlar Türkiye cumhuriyeti devletinin gücünü gösterdiniz.", "Kapatırlarsa kapatsınlar yine.. Helal olsun", "Kapağa bak", "İnceee" şeklinde yorumlar yapıldı.

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