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Jose Mourinho: Türk futbolu için de çalışıyorum

Jose Mourinho: Türk futbolu için de çalışıyorum

Fenerbahçe, sahasında 1-0 galip gelerek Adana Demirspor karşısında 3 puan aldı. Teknik direktör Mourinho, Türk futbolu için de çalıştığını söyledi.

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Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ilk karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanarak lige 3 puan ile başlamış oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI BİR SONUCU HAKEDİYORDUK"

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUM"

"Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey bu, iyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum."

"HER POZİSYONDA 2 OYUNCU OLMALI"

"Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İstemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay, Dzeko yerine En-Nesyri giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir oyuncu."

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