Instagram açıldı, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'a büyük şok! Hesabı kapandı: "İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı"

Çektiği esprili videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın açılmasıyla büyük şok yaşadı. Alpdoğan'ın Instagram hesabı kapatıldı. Alpdoğan yaptığı açıklamada, ''Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı.'' ifadelerini kullandı.

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Saat 21.30'da herkes gibi Instagram'a giren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı." dedi.

Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı. Milyonlarca kullanıcı, yeniden Instagram'a akın etti.

Hesabı kapatıldı

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın erişime açılmasıyla birlikte kötü bir sürprizle karşılaştı. Alpdoğan Instagram'a girdiğinde hesabının kapatılmış olduğunu gördü.

"İçeride 1.5 milyon takipçi kaldı"

Twitter hesabından paylaşım yapan Alpdoğan duruma isyan etti. Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo" dedi.