İsrailli şarkıcıdan alçak çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

İsrailli şarkıcı Ofer Nevi'den tepki çeken "Türkiye" çağrısı geldi. Gazze'deki katliamın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenen Nevi "İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadesini kullandı.

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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikast bölgede gerilimi giderek tırmandırırken, üçüncü dünya savaşı iddiaları da giderek konuşulmaya başlandı. Son olarak ise İsrailli şarkıcı Ofer Levi'nin yaptığı çağrı büyük tepki çekti.

TV100'de yer alan habere göre; kaydettiği videoyu paylaşan İsrailli şarkıcı Levi, akan kanın en büyük sorumlularından olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadelerini kullandı.

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu. İsrailli şarkıcının sözleri ise büyük tepki çekti.