Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Lüks villadaki doğum günü partisi görüntülendi

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etmesinden aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Erkan, Bodrum'daki lüks villasında oğlu için görkemli bir doğum günü partisi yaptı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevden alınmış, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. İstanbul'daki ev kiralarının yüksekliğinden dert yandığı sözlerle hatırlanan Erkan, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini ifade etmişti.

Bodrum'un en pahalı rezidanslarından birinde 91 milyon liraya denize sıfır villa satın aldığı iddia edilen Erkan, oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi yaptı.

Sözcü gazetesinin ulaştığı görüntülerde Erkan'ın oğlu için düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler yer alırken, kalabalık bir grubun balonlarla süslenen bahçede birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

Erkan'ın oğlunun doğum günü partisi için kesenin ağzını açtığı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sözcü Gazetesi