BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  SPOR

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak şampiyona rekorunu kırdı.

Abone ol

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağı Portekiz'de yapıldı. Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

'YUSUF DİKEÇ' POZU

Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

FARKI 87'YE ÇIKARDI

Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.

Portekiz'deki son yarış, bugün TSİ 20.00'de koşulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda yangın
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda yangın
Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Et ve Süt Kurumu'ndan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
CHP'deki para sayma görüntüleri! İddianame tamamlandı, çarpıcı detaylar
CHP'deki para sayma görüntüleri! İddianame tamamlandı, çarpıcı detaylar
Emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan vefat etti
Emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan vefat etti
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında anıldı
Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında anıldı
Şehit Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı
Şehit Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Lüks villadaki doğum günü partisi görüntülendi
Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Lüks villadaki doğum günü partisi görüntülendi