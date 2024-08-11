Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak şampiyona rekorunu kırdı.

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağı Portekiz'de yapıldı. Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

'YUSUF DİKEÇ' POZU

Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

FARKI 87'YE ÇIKARDI

Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.

Portekiz'deki son yarış, bugün TSİ 20.00'de koşulacak.