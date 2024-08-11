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Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda yangın

Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda yangın

Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar yangın nedeniyle panik yaşadı.

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Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta süs çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları yangını söndürmek için hortumla müdahale etti, alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek buradan uzaklaştırdı.

Ağaçların yanında bulunan tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.

Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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