Çelik Kubbe komşu Yunanistan'ın ayarlarını bozdu

Türk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında ilan edilen hava savunma sistemi Çelik Kubbe; komşu Yunanistan'da yankılanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve Çelik Kubbe projesinin detaylarını aktaran Yunan medyası, Yunanistan'ın da hava savunmasını güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.Yunan gazetesi Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan haber ve yorumlarda Ukrayna'daki savaşın ve Ortadoğu'daki çatışmaların karar alma sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

ETKİLİ SAVUNMA ŞART

Kathimerini'nin manşetinde yer alan Vasilis Nedos imzalı haberde şu görüşlere yer verildi:

"Yunanistan'ın çevresindeki geniş bölgede yaşanan askeri çatışmalar Atina'yı; İHA ve orta menzilli anti-balistik füzelerden oluşan çok seviyeli hava savunmasına yönelik hızlı kararlar almaya yöneltti.

Ukrayna krizi ve daha da önemlisi İsrail'in Ortadoğu'da girdiği çeşitli çatışmalar, devletlerin, güvenilir ve etkili bir hava savunma sistemine sahip olmadan uzun süre ayakta kalamayacağını göstermiştir."

ALMAN VE RUS SİLAHLARI

Yazıda Amerikan yapımı Patriot füze sistemleri dışındaki sistemlerin de anti-balistik yeteneklerle donatılmış olduğu belirtilerek, "Yunanistan orta ve uzun menzilli tehditlere karşı güvenilir bir savunma yöntemi sunma konusunda yetersiz kalmaktadır" denildi.

Makalede şu analizler de vurgulandı: "Doğu Ege adalarında halihazırda drone karşıtı bir şemsiye var ancak bunun genişletilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ortaya çıkan bir diğer sorun ise, artık kullanılmayan Rus (S-300, TOR-M1) veya Doğu Almanya (OSA-AK) yapımı kısa, orta ve uzun menzilli uçaksavar sistemlerinin durumu.

Bu sistemler, göreceli bir güvenilirlikle desteklenseler de teknolojileri sınırlı ve operasyonel olarak modern bir savaş ortamında yalnızca ikincil bir rol oynayabilirler."

ÇELİK KUBBE ÖRNEĞİ

Kathimerini'deki söz konusu yazıda ayrıca İtalya ve Fransa’dan oluşan EUROSAM Konsorsiyumu tarafından geliştirilen SAMP/T Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne yönelik Türkiye'nin girişimleri de hatırlatıldı. Manşetin altında yer alan haberde ise Türkiye'de Çelik Kubbe konusundaki gelişmeler aktarıldı.

"Korkut" kundağı motorlu alçak irtifa hava savunma silah sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü oluşturuyor.