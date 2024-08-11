Sivasspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.Abone ol
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.
Sivasspor 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
11'LER
Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Poungouras, Radakovic, Uğur, Özkan, Charisis, Pritchard, Emrah, Menig, Manaj.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş.