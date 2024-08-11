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Sivasspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Sivasspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

Sivasspor 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

11'LER

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Poungouras, Radakovic, Uğur, Özkan, Charisis, Pritchard, Emrah, Menig, Manaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş.

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