İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hakkari'de anlamlı ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 kişinin katledildiği 28 kişinin acısı hala tazeliğini koruyor. İçişleri Bakanı Hakkari ziyaretinde o acılı aileyi de unutmadı ve yanlarında yer aldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hakkari'de 35 yıl önceki katliam nedeniyle ailesinden çok sayıda kişiyi şehit veren aileyi ziyaret ederek birlikte vakit geçirdi. İşte Bakan Yerlikaya'nın bu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

''35 yıldır dinmeyen büyük acı… Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden İkiyaka Katliamı‘nı unutturmayacağız.. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyünde; hain Bölücü Terör Örgütü’nün saldırısında; Ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut Amcamızla Adilşah Teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şâd, makamları âli olsun..''