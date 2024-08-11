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Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem

Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'la 0-0 berabere kalınan Süper Lig maçının ardından "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORDUK AMA KAZANAMADIK"

Abdullah Avcı, şu sözleri sarf etti:

Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık.

"TRABZONSPOR ASLA VAZGEÇMEZ, BEN DE VAZGEÇMEM"

Avcı ayrıca, şöyle konuştu:

Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım.

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