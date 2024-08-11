İsrailli Bakan Ben Gvir: Ateşkes yerine Gazze'yi işgale devam edelim

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

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Ateşkes çağrılarına kulağını tıkayan ve Gazze'ye havadan ve karadan saldırılaran Netanyahu hükümetinden skandal açıklamalar geliyor..

Bunlardan biri de İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi..

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

"ATEŞKESİ KABUL ETMEK ÇOK BÜYÜK HATA"

Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, şunları söyledi:

Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?

Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

"ATEŞKES YERİNE GAZZE'Yİ İŞGAL EDEREK GÖÇ TEŞVİK EDİLMELİ"

Ben-Gvir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum.

Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz.