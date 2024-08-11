BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  DÜNYA

İsrailli Bakan Ben Gvir: Ateşkes yerine Gazze'yi işgale devam edelim

İsrailli Bakan Ben Gvir: Ateşkes yerine Gazze'yi işgale devam edelim

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Abone ol

Ateşkes çağrılarına kulağını tıkayan ve Gazze'ye havadan ve karadan saldırılaran Netanyahu hükümetinden skandal açıklamalar geliyor..

Bunlardan biri de İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi..

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

"ATEŞKESİ KABUL ETMEK ÇOK BÜYÜK HATA"

Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, şunları söyledi:

Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?
Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

"ATEŞKES YERİNE GAZZE'Yİ İŞGAL EDEREK GÖÇ TEŞVİK EDİLMELİ"

Ben-Gvir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum.

Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Samsunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Ege denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Ege denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hakkari'de anlamlı ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hakkari'de anlamlı ziyaret
2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi! Madalya sıralamasının zirvesinde ABD var
2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi! Madalya sıralamasının zirvesinde ABD var
Çelik Kubbe komşu Yunanistan'ın ayarlarını bozdu
Çelik Kubbe komşu Yunanistan'ın ayarlarını bozdu
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu'ndan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru
Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru
Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama