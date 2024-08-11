Stefano Denswil: Golü bulacak pozisyonlarımız vardı

Trabzonspor'un Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Stefano Denswil, Sivasspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefano Denswil, "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı" şeklinde konuştu.

"GOLÜ BULACAK POZİSYONLARIMIZ VARDI"

Denswil, "Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.