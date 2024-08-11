BIST 9.907
DOLAR 33,54
EURO 36,68
ALTIN 2.618,26
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Stefano Denswil: Golü bulacak pozisyonlarımız vardı

Stefano Denswil: Golü bulacak pozisyonlarımız vardı

Trabzonspor'un Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Stefano Denswil, Sivasspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefano Denswil, "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı" şeklinde konuştu.

"GOLÜ BULACAK POZİSYONLARIMIZ VARDI"

Denswil, "Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilginç teklif
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilginç teklif
Yurt dışına çıkacaklar! Bu geceden itibaren 500 lira olacak
Yurt dışına çıkacaklar! Bu geceden itibaren 500 lira olacak
Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İsrail Gazze'de 3 evi hedef aldı: 4 Filistinli öldü
İsrail Gazze'de 3 evi hedef aldı: 4 Filistinli öldü
Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem
Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem
İsrailli Bakan Ben Gvir: Ateşkes yerine Gazze'yi işgale devam edelim
İsrailli Bakan Ben Gvir: Ateşkes yerine Gazze'yi işgale devam edelim
Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Ege denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Ege denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hakkari'de anlamlı ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Hakkari'de anlamlı ziyaret
2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi! Madalya sıralamasının zirvesinde ABD var
2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi! Madalya sıralamasının zirvesinde ABD var
Çelik Kubbe komşu Yunanistan'ın ayarlarını bozdu
Çelik Kubbe komşu Yunanistan'ın ayarlarını bozdu