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Yurt dışına çıkacaklar! Bu geceden itibaren 500 lira olacak

Yurt dışına çıkacaklar! Bu geceden itibaren 500 lira olacak

Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları bu gece 00.00 itibariyle harç puluna 500 lira ödeyecek.

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Bu gece saat 00.00'dan itibaren yurt dışı çıkış harcı parası 500 liraya çıkacak. Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

BU GECEDEN İTİBAREN 500 LİRA

Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59'a kadar 150 lira yurt dışı çıkış harcı ödeyecek. Bu gece saat 00.00'dan itibaren bu rakam 500 liraya çıkacak.

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