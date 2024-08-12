Cem Küçük AK Parti'de bazı isimlere isyan etti: Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!

Yazar Cem Küçük, sansürden ve çocuk istismarından kapatılan ınstagram ile Roblox'un kapatılmasıyla ilgili iktidar partisine çok ağır eleştiriler yönelten Fatih Altaylı-Cüneyt Özdemir'i topa tuttu. AK Parti'de bu isimlere yaranmaya çalışanların olduğunu yazan Küçük, "Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.." dedi.

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Instagram ve dijital oyun platformu Roblox'un kapatılması sonrası hükümete en ağır eleştirileri yöneltenler Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir'di.

AK Parti'den bu isimlere yönelik en ufak bir tepkinin olmamasına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, isyan etti.

"Hala beni sevsinler hastalığı devam ediyor"

"Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!" başlıklı yazısında AK Parti'de aşağılık kompleksi içinde olan yöneticiler olduğunu belirten Küçük yazısında şu ifadelere yer verdi:

Hâlâ “beni sevsinler” hastalığı devam ediyor. Bu konuyla alakalı onlarca yazı yazdım ve yorum yaptım. Bir şeyin değişmeyeceğine adım gibi emindim. Nitekim değişmedi de. Gezi eylemlerinde, 17-25 Aralık’ta ve daha onlarca olayda kavga ettiğimiz adamlar daha sonra baş tacı edildiler. Gazete köşelerinde yayın yönetmeni, yazar yapıldılar. Ekranlarda başköşeyi onlar aldı. Bu işler yapılırken de “AK Parti’nin bir bildiği vardır” denildi. Hâlbuki bilinen bir şey yoktu. Aşağılık kompleksi genlerinden atılamıyordu...

"Programına çıkmak için sıraya girmiş ezik AK Parti'lilerle köprüyü attı"

Geçen hafta Instagram ve oyun platformu Roblox’un kapatılması üzerine AK Parti’yle arası iyi olan Cüneyt Özdemir beklenmedik ve sert eleştiriler getirdi. Cüneyt daha yumuşak eleştirilerle geçiştirebilirdi. Ama iyi oldu ve programına çıkmak için sıraya girmiş ezik AK Parti'lilerle köprüyü attı. Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt’in eleştirilerine AK Parti’den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler...

"Fatih Altaylı delirme çıtasını en yükseğe çekti"

Dini değerlere hakaret etmekle suçladığı Fatih Altaylı'ya değinen Cem Küçük, Altaylı'ya AK Parti'de ses çıkarmayanlara ateş püskürdü:

"Normal şartlarda ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gereken Fatih Altaylı anaakımdan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çekti. Her gün AK Parti’ye, savunucularına, İslam’a, Müslümanlara düzenli olarak hakaret ediyor. O lafların onda birini ben muhaliflere söylesem önce bazı 'AKP’liler bana dümdüz giderdi. Altaylı’ya ağızlarını bile açamıyorlar. Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor!..

Zaten bu olaylar patlak verince AK Parti’yi savunanlar pek ağzını açmadı. Açmaz da. Herkes partideki bazı isimler bunu hak ediyor diyor. Kendi adamlarını koruyamayan, değer vermeyen, aşağılık kompleksine sahip isimlere niye destek versinler ki?

Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükûmete destek veriyoruz."

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