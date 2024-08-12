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AK Parti destekçilerine hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Gerçekleştirilen bir sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasını bahane ederek AK Parti'yi destekleyen herkesi 'gerizekalı' ilan eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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Instagram'ın kapatılması tamamıyla başka nedenlere dayanmasına rağmen, ülkede bir diktatörlük olduğu iddiasında bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan ve AK Parti'ye oy verenler için çirkin ifadeler kullanan kadın hakkında harekete geçildi ve soruşturma açıldı.

Adalet Bakanlığı sürece el koydu!

Söz konusu kadının ifadeleri hakkında Adalet Bakanlığı sürece el koyarak  Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ndan soruşturma başlatılması kararını aldı.

Karara neden olan kanun maddesi

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı da söz konusu açıklamalar için inceleme başlattı...

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