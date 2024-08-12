Kocaeli'de denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

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Kozluk Mahallesi Seka Park alanı 1. etap kafeteryalar mevkisinde Elif B. (18), bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine suda çırpınan kişiyi kurtarmak için 2 kişi suya atladı.

Bu sırada olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri, can simidi atarak sudaki gençleri kıyıya çekti.

İtfaiye ekipleri, başkalarının da olabileceği şüphesiyle suda bir süre daha arama çalışması yaptı.

Sudan çıkarılan Elif B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızı kurtarmak üzere suya atlayan Server Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suda boğuluyordu, etraftakiler bağırdı. Ben de tanımadığım bir arkadaşla atladım. Çok su yuttu ama sonra yukarıdan simit attılar. 3-5 dakikaya çıktık beraber. İyi olur umarım." diye konuştu.