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Üst üste 13. yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu'ndan Yusuf Dikeç pozu

Üst üste 13. yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu'ndan Yusuf Dikeç pozu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da birinci bitirdi. Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 13. birinciliğini aldı

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Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde ikinci yarışta da finiş çizgisini ilk sırada geçen Toprak, üst üste 13. birinciliğini aldı ve bugün öğlen kırdığı peş peşe kazanma rekorunu geliştirdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın birinci olduğu yarışta Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Sezonun 8. ayağı Fransa'da 6-8 Eylül'de koşulacak.

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