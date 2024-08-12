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'Siberağ-5' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

'Siberağ-5' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde eş zamanlı olarak "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-5” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak’ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'si tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

Aramalarda çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, sim kart, bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu yapan jandarma personeline teşekkür eden Yerlikaya, "Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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