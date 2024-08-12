Bir iki medya dedikodusu! Hadi Özışık yazdı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, medya dünyasında konuşulanları bugünkü yazısında aktardı.

Abone ol

Eylül yaklaşıyor ya, TV'lerde acayip "adam kapma" yarışı var. Rakibini alt etmek için milyonlar akıtan patronlar, en iyi yorumcuyu, en iyi spikeri, en iyi editörü kapmak için mücadele ediyor.

TV100'ün sahibi Nejat Gülseven mesela... Yılın transferini yapmak için müthiş bir hamle yaptı bir kaç gün önce... Teklif edilen maaşı yazmayayım dudağınız uçuklar... Evin büyüğü "hayır" deyince... Nejat Bey'in istediği olmadı... "Kim?" diye sormayın çünkü transfer gerçekleşmediği için o güler yüzlü tatlı dilli arkadaşı yazmamın bir anlamı kalmadı.

İsmail Saymaz biliyorsunuz Sözcü'den Halk TV'ye geçti yeniden. 2023 yılında İki teklif almıştı İsmail, biri SÖZCÜ'den, diğeri TV100'ün sahibi Nejat Gülseven'den... İsmail tercihini paradan yana kullanmadı ve Sözcü'yü seçmişti... Ama ne olduysa İsmail yeniden yuvaya döndü. Aldığım bilgiye göre, İsmail'in sessiz sedasız Halk TV'ye transfer olmasına en çok Nejat Gülseven bozulmuş... Anlaşılan o ki Nejat Bey, dert etmiş İsmail'i...

TV100'ün daimi konuklarından Şaban Sevinç epeydir Ekol TV ve Habertürk'te boy gösteriyor. Şaban ile Buket Aydın'ın o tartışması sonrası... Aldığım bilgiye göre, patron "Biraz dinlen" demiş Şaban'a... Buket Aydın krizini çözmeye çalışıyorlar yani... Aşılırsa Şaban TV100'e geri dönecek. Çözülür mü peki? I ıh... Çözülecek gibi değil, Şaban bir daha TV100'de olmayacak gibi geliyor bana.

TV100 demişken... Bahar Feyzan nerede sahi? Kaç zamandır yok ekranlarda... Neden acaba?

Habertürk'te ciddi bir hareketlilik var şu sıralar. Mehmet Akif Ersoy Genel Yayın Müdürü olarak tayin edildi. Aldığım bilgiye göre, bugüne kadar rating yarışında olmak istemeyen Habertürk yönetimi, Eylül'ün ortalarına doğru büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ayan'ın yönetimindeki spor kanalının eli kulağında. Yeni yüzler, yeni isimler ve yepyeni bir formatla geliyorlar hem haber kanalında hem de spor kanalında...

Ekranların iki önemli ismi geçtiğimiz günlerde bir kadın yöneticiyle yemek yiyorlar... Kadın yönetici çok umutlu, gözünü karartmış rating rekorları kıran ikiliye iş teklifinde bulunuyor. "Hayır" cevabını alınca, boğazında kalıyor yediği yemek. Çatalı bıçağı bırakıyor... şaka değil ha hüngür hüngür ağlıyor... Ama döktüğü gözyaşları da işe yaramıyor.

Çok fazla medya dedikodusu var, bugünlük bu kadar diyeyim... Sonra devam ederiz.

HADİ ÖZIŞIK'IN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN