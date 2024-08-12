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 Biden uyardı: Sözlerimi bir kenara not edin, neler olacağını izleyin

 Biden uyardı: Sözlerimi bir kenara not edin, neler olacağını izleyin

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ı ABD güvenliği için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, CBS News’e röportaj verdi. Biden, röportajında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.

ABD’de başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. ABD’de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump’ı geride bıraktı. Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50’ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris’in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.

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