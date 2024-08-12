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Erman Toroğlu'ndan gündem olan açıklamalar! 'İyi seks, iyi spordur'

Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri devam ederken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ekol TV'de yorumculuk yapan Toroğlu, karşılaşmaya dair yorumlarda bulunurken bir anda yeni programı hakkında gelen yorum sonrası 'Erman ve Onur ile seks programı' demesi üzerine sunucu Onur Yıldız'ın 'Spor ve sağlık programı' düzeltmesinde bulundu.

Bunun üzerine Toroğlu, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan. İyi seks, iyi yaparsan baya da iyi spordur, onda da kaçak oynarsan küme düşersin' dedi.

Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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