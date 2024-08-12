Adana'da atık su kanalına düşen motosikletteki 2 kişi öldü

Nedim Yaman'dan 'AK Parti'ye geçeceksek Davutoğlu ile birlikte geçeriz' sözleriyle ilgili açıklama

Erdoğan talimatı verdi Hakan Fidan düğmeye bastı! O iki ülke bugün buluşuyor

Cem Küçük AK Parti'de bazı isimlere isyan etti: Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!