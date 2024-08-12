Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Mersin'de iki grup arasındaki yol verme kavgasında silahlar konuştu. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.
Olayda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.