Paris 2024'te altın madalya gelmedi Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepki: Hesabını verecek

Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alamaması eleştiri konusu olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonları sert bir dille eleştirdi. Bak, "Sağladığımız bu imkânlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Buna rağmen; bu imkânları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir” dedi.

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Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Olimpiyatlarında sadece 8 madalya kazanması ve altın madalyaya ulaşamaması tartışmalara neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris Olimpiyatları'nı değerlendirdi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Paris'te boy gösteren tüm sporculara teşekkür etti.

Bak, “Öncelikle tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Onların emeklerini ve potansiyellerini hepimiz biliyoruz. Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi” dedi.

"Bu neyin hırsı?"

"Paris’te modern zamanların belki de iyi olimpiyatı olarak adlandırabileceğim, olimpiyat oyunlarını uzaktaki bir olimpiyat köyünden şehrin içine sokan bu oyunlardan alacağımız çok ders var ve bu dersler sadece madalya sayısıyla alakalı değil. Yaygın eleştirilere hiç katılmıyorum. Bir ülkenin spordaki başarısının salt olimpiyatlardaki altın madalya sayısıyla ölçülebileceğini düşünmüyorum. Güreş ve halteri çıkarsak, olimpiyat tarihimizde, 1924’teki ilk katıldığımız günden, 100. yılımızı kutladığımız 2024’e kaç altın madalyamız var sorusuna cevap verecek çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Bu neyin hırsı? Bu neyin hesap sorması o zaman? Güreş ve halter hariç, altın madalya sayımız üç çünkü arkadaşlar. İkisi Tokyo 2020’den."

"Herkes hesabını verecek"

Ülkece herkes şapkasını önüne koymalı, başkasını değil, kendi önündeki bardağın dolu tarafına ve boş tarafına konsantre olmalı. Bu dört senede bir, sadece olimpiyattan olimpiyata konuşacağımız bir konu değil. Sadece yıldız oyuncuların sırtına binerek bir spor kültürü yaratamayız, 80 milyonluk ülkede, sporcuların o günkü performansı kadar iyi ya da kötü olamayız. Jenerasyon değişiminde nal toplayamayız. Yapılması gereken yıldız oyuncular kadar yıldız antrenörler yaratmak ve altyapıdan üste doğru piramitin tabanını genişletmek olmalı. “Devlet, imkân sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkânları sunduk. Sağladığımız bu imkânlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkânları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir”