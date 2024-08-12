AK Partili Mehmet Metiner'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Davutoğlu'na tepki

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Metiner, "Önce birliği dağıtmak için ayrılın. Ayrıldıktan sonra Erdoğan karşıtı hatta düşmanı cephenin militan bir parçası olun. Şimdi de birliği sağlama gerekçesiyle dönebileceğiniz mesajı verin. Bravo!" diyerek tepki gösterdi.

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CHP listelerinden seçilerek TBMM'ye giren bazı Gelecek Parti'li milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti ile bazı görüşmeler yaptıklarını doğrulamış ve “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" demişti.

Yamalı'nın açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, konuya ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

AK Parti'ye dönmek isteyen isimlerin, partiden ayrıldıktan sonra Erdoğan düşmanı cephenin militanı haline geldiklerini kaydeden Metiner, "Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiçbir itirazım olmaz. Hatadan dönmek erdemliliktir. Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var" ifadelerini kullandı.

"AK Parti aynı AK Parti, Erdoğan aynı Erdoğan; ne değişti?"

Metiner'in, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Önce birliği dağıtmak için ayrılın. Ayrıldıktan sonra Erdoğan karşıtı hatta düşmanı cephenin militan bir parçası olun. Şimdi de birliği sağlama gerekçesiyle dönebileceğiniz mesajı verin.

Dönersiniz dönmezsiniz, kabul edilirsiniz edilmezsiniz o bahsi diğerdir.

Yahu insan en azından bir hata yaptığını söyler, bir özeleştiride bulunur değil mi?

Yok!

Ayrıldığınız AK Parti eski AK Parti. Yani ayrıldığınız dönemdeki AK Parti.

Ortak akıldan ayrıldı, diktatör ve tek adam oldu dediğiniz Erdoğan da o eski Erdoğan.

Peki ne değişti?

Ayrılmanız ve sonrasında şer cephesinde Erdoğan karşıtlığı temelinde bir araya gelmeniz mi hatalıydı yoksa partiye tekrar dönmeniz mi doğru?

Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiç bir itirazım olmaz.

Hatadan dönmek erdemliliktir.

Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var.

Yoksa sonuçta bizler geçmişte birlikte siyaset yapmış kardeşleriz.

Herkes/hepimiz hatalarımızı kabul ederek birbirimize yeniden sarılırsak bundan en fazla memnuniyet duyanlardan biri en başta ben olurum.

Öteki türlüsünü asla içime sindirenlerden olmam, biline!"