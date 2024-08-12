En çok ihracat yapan iller belli oldu

Ocak-temmuz döneminde 51 ilin ihracatı artarken, 20 il 1 milyar doları aştı. Temmuz ayında İstanbul, 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

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Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı ihracat verilerine göre, İstanbul, Kocaeli ve İzmir, Türkiye'nin ihracatına yön veren en önemli şehirler oldu. İstanbul, temmuz ayında 6 milyar 586 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı ve bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 oranında artış gösterdi. Kocaeli, 2 milyar 296 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, geçen yıla göre yüzde 2,5’lik bir düşüş yaşadı. İzmir ise 1 milyar 808 milyon dolarlık ihracatıyla üçüncü sırada bulunurken, ihracatını yüzde 1,05 oranında artırdı.

İstanbul’un ihracatında "kıymetli taşlar" öne çıkarken, bu kalem 958 milyon 731 bin dolarlık bir değere ulaştı. Kıymetli taşları, 635 milyon 97 bin dolarla kazanlar ve makineler, 624 milyon 801 bin dolarla örme giyim eşyası takip etti. Kocaeli ise motorlu kara taşıtlarıyla 768 milyon 901 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. İzmir’de ise en fazla ihraç edilen ürün kalemi 255 milyon 191 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu.

Bu şehirlerin ihracat yaptığı başlıca ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve ABD yer aldı. İstanbul, en fazla ihracatı 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere'ye yaparken, Kocaeli de 241 milyon 843 bin dolarla yine İngiltere'yi tercih etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke ise 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise 20 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi ve 51 il ihracatını artırmayı başardı.