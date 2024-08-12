BIST 9.981
DOLAR 33,55
EURO 36,71
ALTIN 2.634,98
HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki verdi.

Abone ol

CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösteren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da, "Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, zor bir görev. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay değil." cevabını verdi.

"Genel başkanlığa aday olacak mısınız?"

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu, delegeler istediği için oldum. O dönemde de parti ve delegeler istediği için genel başkan oldum. Daha sonra da ben genel başkan olacağım ey delegeler bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, zor bir görev. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar haber, ben de bıktım gerçekten bıktım."

ÖNCEKİ HABERLER
Paris 2024'te altın madalya gelmedi Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepki: Hesabını verecek
Paris 2024'te altın madalya gelmedi Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepki: Hesabını verecek
En çok ihracat yapan iller belli oldu
En çok ihracat yapan iller belli oldu
AK Partili Mehmet Metiner'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Davutoğlu'na tepki
AK Partili Mehmet Metiner'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Davutoğlu'na tepki
Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarısı Bizden'de yeni dönemin detayları belli oldu! 15 soru, 15 cevap...
Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarısı Bizden'de yeni dönemin detayları belli oldu! 15 soru, 15 cevap...
Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi
Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi
Bir iki medya dedikodusu! Hadi Özışık yazdı
Bir iki medya dedikodusu! Hadi Özışık yazdı
Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Adana'da atık su kanalına düşen motosikletteki 2 kişi öldü
Adana'da atık su kanalına düşen motosikletteki 2 kişi öldü
Nedim Yaman'dan 'AK Parti'ye geçeceksek Davutoğlu ile birlikte geçeriz' sözleriyle ilgili açıklama
Nedim Yaman'dan 'AK Parti'ye geçeceksek Davutoğlu ile birlikte geçeriz' sözleriyle ilgili açıklama
 Biden uyardı: Sözlerimi bir kenara not edin, neler olacağını izleyin
 Biden uyardı: Sözlerimi bir kenara not edin, neler olacağını izleyin
Erman Toroğlu'ndan gündem olan açıklamalar! 'İyi seks, iyi spordur'
Erman Toroğlu'ndan gündem olan açıklamalar! 'İyi seks, iyi spordur'
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kavala ve Atalay gündemde
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kavala ve Atalay gündemde