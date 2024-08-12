Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki verdi.

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CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösteren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da, "Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, zor bir görev. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay değil." cevabını verdi.

"Genel başkanlığa aday olacak mısınız?"

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu, delegeler istediği için oldum. O dönemde de parti ve delegeler istediği için genel başkan oldum. Daha sonra da ben genel başkan olacağım ey delegeler bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, zor bir görev. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar haber, ben de bıktım gerçekten bıktım."