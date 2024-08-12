Metro Türkiye ürün gamına Metro Chef ile limonlu dondurma lezzetini ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Chef Dondurma çeşitlerine limonlu dondurma lezzetini ekleyerek 11 farklı Metro Chef Dondurma çeşidini yaz günlerinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Metro Chef Dondurma serisi, yöresel üretim teknikleriyle üretilirken yüzde 50-65 arasında değişen süt oranıyla ve koruyucu ve tatlandırıcı içermemesiyle öne çıkıyor.



Müşteriler, dövme makinesiyle dövülerek hazırlanan Metro Chef Dondurma çeşitlerine 500 gram ya da 1,7 kg olmak üzere iki farklı boy seçeneğiyle Metro Türkiye mağazalarında ulaşabiliyor.