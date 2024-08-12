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Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap!

Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin ligin ilk haftasında 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren Edin Dzeko'ya asist yaptı. Maximin, asistinin yanı sıra ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı.

Transferi açıklandığı günlerde rakip takım taraftarları tarafından hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Fransız futbolcu, bu maçın ardından da sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya geldi.

Bir Galatasaray taraftarının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde paylaşımını gözüne kestiren yıldız futbolcu, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" yanıtını verdi.

Sarı-lacivertlilere transfer olduktan sonra da rakip takım taraftarlarıyla sosyal medyada karşı karşıya gelen Maximin, "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazan bir Trabzonspor taraftarına "Ağla, iyi gelir" cevabını vermişti.

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