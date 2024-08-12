BIST 9.981
DOLAR 33,55
EURO 36,71
ALTIN 2.634,98
HABER /  SPOR

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Arsenal ve Manchester United, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nu takımlarına katmak istiyor. Brighton'ın bonuslarla 35 milyon euroyu bulan teklifini beğenmeyen Fenerbahçe'nin beklentisi 40 milyon euro...

Abone ol

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklif için pazarlıklar sürüyor. Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın bonuslarla 35 milyon euroyu bulan teklifi değerlendiren sarı-lacivertliler fiyatı yukarı çekmek istiyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Kanarya teklifin 40 milyon euro'yu bulmasını isterken Arsenal ve Manchester United'ın da oyuncuya ilgi duyması sarı-lacivertli kulübün elini güçlendiriyor.

Ferdi'nin ayrılığı durumunda sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Lecce forması giyen Patrick Dorgu'yı listenin ilk sırasına koyduğu öne sürüldü. Mario Branco'nun, 19 yaşındaki Nijerya asıllı Danimarkalı sol bekin durumunu araştırmaya başladığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü
Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü
Metro Türkiye ürün gamına Metro Chef ile limonlu dondurma lezzetini ekledi.
Metro Türkiye ürün gamına Metro Chef ile limonlu dondurma lezzetini ekledi.
Tekirdağ'da kaza! İşçi servisi devrildi, yaralılar var
Tekirdağ'da kaza! İşçi servisi devrildi, yaralılar var
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi
Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?
Paris 2024'te altın madalya gelmedi Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepki: Hesabını verecek
Paris 2024'te altın madalya gelmedi Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepki: Hesabını verecek
En çok ihracat yapan iller belli oldu
En çok ihracat yapan iller belli oldu
AK Partili Mehmet Metiner'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Davutoğlu'na tepki
AK Partili Mehmet Metiner'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Davutoğlu'na tepki
Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarısı Bizden'de yeni dönemin detayları belli oldu! 15 soru, 15 cevap...
Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarısı Bizden'de yeni dönemin detayları belli oldu! 15 soru, 15 cevap...
Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi
Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi
Bir iki medya dedikodusu! Hadi Özışık yazdı
Bir iki medya dedikodusu! Hadi Özışık yazdı
Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Mersin'de yol verme kavgası: 3 ölü, 6 yaralı