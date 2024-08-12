Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Arsenal ve Manchester United, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nu takımlarına katmak istiyor. Brighton'ın bonuslarla 35 milyon euroyu bulan teklifini beğenmeyen Fenerbahçe'nin beklentisi 40 milyon euro...

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklif için pazarlıklar sürüyor. Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın bonuslarla 35 milyon euroyu bulan teklifi değerlendiren sarı-lacivertliler fiyatı yukarı çekmek istiyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Kanarya teklifin 40 milyon euro'yu bulmasını isterken Arsenal ve Manchester United'ın da oyuncuya ilgi duyması sarı-lacivertli kulübün elini güçlendiriyor.

Ferdi'nin ayrılığı durumunda sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Lecce forması giyen Patrick Dorgu'yı listenin ilk sırasına koyduğu öne sürüldü. Mario Branco'nun, 19 yaşındaki Nijerya asıllı Danimarkalı sol bekin durumunu araştırmaya başladığı kaydedildi.